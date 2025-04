Fuoco sulle colline di Gerusalemme | dichiarata emergenza nazionale Bruciate tutto

Gerusalemme, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. A lanciare l'allarme è stato il ministro della Difesa Israel Katz, che ha parlato di una «emergenza nazionale» in seguito alla diffusione incontrollata delle fiamme che hanno costretto alla chiusura di tratti strategici dell'autostrada che collega la capitale a Tel Aviv.L'origine dei roghi, al momento, non è stata ancora chiarita, ma le circostanze che li accompagnano alimentano inquietudine. La situazione si è intensificata dopo la comparsa, sui canali Telegram vicini ad ambienti radicali, di messaggi incendiari. In particolare, un post riconducibile ad Hamas ha invitato in modo esplicito all'azione:«Bruciate Israele», si legge, «Bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete».

