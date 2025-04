Funicolare Centrale chiusa per problemi tecnici | alle 12 10 servizio torna attivo

Funicolare Centrale. Questa mattina ci sono stati dei nuovi problemi tecnici. 🔗 Ilmattino.it - Funicolare Centrale chiusa per problemi tecnici: alle 12.10 servizio torna attivo A poche ore dalla riapertura di questa mattina, dopo circa 1 settimana di chiusura, ancora disagi per la. Questa mattina ci sono stati dei nuovi. 🔗 Ilmattino.it

Napoli, la Funicolare centrale resta chiusa fino a domani - La Funicolare Centrale che collega via Toledo a piazzetta Fuga resta chiusa anche domani. Riaprirà dopodomani, 30 aprile, dopo la sostituzione del cavo traente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anm, chiusa la funicolare centrale di Napoli: Necessario controllare le funi, riaprirà il 30 aprile - “La Funicolare Centrale di Anm è soggetta a verifiche continue di sicurezza. Stanotte, durante le operazioni di manutenzione ordinaria alla via di corsa e alle funi si è rilevata la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici dell’impianto. A valle delle ulteriori verifiche fatte in mattinata, i dati hanno confermato la totale sicurezza dell’impianto. Tuttavia, Ansfisa , informata da ANM, ha chiesto di poter effettuare ulteriori prove prima di dare il nulla osta all’apertura dell’impianto stesso e di verificare l’opportunità di anticipare la sostituzione della fune prima della ... 🔗ildenaro.it

Funicolare centrale di Napoli resta chiusa ma è arrivata stanotte la nuova bobina col cavo da sostituire - Funicolare centrale di Napoli chiusa per la rottura del cavo traente. Arrivata di notte la nuova bobina. L'assessore ai Traporti Cosenza: «Montaggio in corso».Continua a leggere 🔗fanpage.it

Funicolare Centrale chiusa per problemi tecnici: pendolari e turisti costretti a scendere - A poche ore dalla riapertura di questa mattina, dopo circa 1 settimana di chiusura, ancora disagi per la Funicolare Centrale. In questi ... 🔗msn.com

Funicolare Centrale: nuovo stop a poche ore dal ritorno in funzione - Quella dei disservizi alle Funicolari di Napoli sembra una storia senza fine: gli impianti, come può testimoniare qualsiasi pendolare, continuano a funzionare ad intermittenza, tra stop improvvisi, ... 🔗napolitoday.it

Napoli, la funicolare centrale chiusa fino al 29 aprile: «Problemi alla fune traente» - Funicolare centrale chiusa a Napoli. Brutte notizie per i pendolari che si sono ritrovati ad affrontare diversi disservizi nei trasporti oggi 24 aprile 2025. Anm sui propri profili ... 🔗msn.com