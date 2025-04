Fumetti al via Comicon Napoli già sold out i biglietti

Comicon Napoli al via e già sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi. Torna l'International Pop Culture Festival di Napoli, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo, e festeggia la XXV edizione dal 1 al 4 maggio alla Mostra d'Oltremare con oltre 400 espositori, 600 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tutto il mondo. Per la prima volta a Comicon Max Pezzali, che presenterà il suo nuovo comic book, il quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal Fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Insieme incontreranno il pubblico e a seguire al Comicon Point per una speciale signing session delle copie white dell'inedito fumetto (1 maggio).

Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare - Non possiamo fare a meno di sentire un leggero friccicore ogni volta che si parla di fumetti: c’è chi li considera semplici letture di svago, e chi invece ci vede interi mondi da esplorare. E probabilmente questo mix di curiosità e passione è il motore che muove il Comicon Napoli 2025, pronto a svelare tutti […] L'articolo Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Fumetti, al Comicon Napoli Yuji Horii, James Harren e Dave Mckean - Per la sua XXV edizione, con il poster firmato da Jamie Hewlett, creatore di Tank Girl e, con Damon Albarn, della band Gorillaz, Comicon Napolisi prepara ai suoi quattro giorni di festival (1 – 4 maggio, Mostra d’Oltremare). Dopo i già annunciati Tanino Liberatore – Magister 2025, lo scrittore e illustratore americano Jon J. Muth, l’artista e animatore Arthur De Pins, il co-creatore della serie a fumetti The Boys Darick Robertson, il mangaka di Dr. 🔗ildenaro.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

