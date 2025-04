Fumarola Cisl | patto per la sicurezza primo comandamento

Cisl commenta l'incontro dell'8 maggio sulla sicurezza sul lavoro, definendolo un passo importante. Servizio di Elena Seno. Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento TG2000.

La Cisl compie 75 anni, Fumarola: ora patto su sicurezza lavoro - Roma, 30 apr. (askanews) – La Cisl festeggia i primi 75 anni di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La bussola che ha orientato le scelte di un sindacato che ha sempre seguito la via del dialogo e del confronto, preferendola all’antagonismo e al conflitto fine a se stesso. All’evento, celebrato con un francobollo ordinario di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy appartenente alla serie tematica “I valori sociali”, ha partecipato il Presidente della Repubblica, ... 🔗ildenaro.it

Denuncia Cisl: 1077 morti bianche nel 2024, per Fumarola serve un nuovo Patto sociale - Roma, 26 febbraio 2025 - Le politiche di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro "non stanno determinando ancora risultati confortanti". Lo denuncia il report semestrale della Cisl sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando che "il positivo confronto con i dati ancor più gravi di decenni addietro non può rappresentare un risultato sufficiente e ancor meno motivo di ridotto allarme". La "drammatica conferma" arriva dagli ultimi dati Inail di fine anno, che, solo riferendosi ai decessi per causa di lavoro, portano a 1. 🔗quotidiano.net

Fumarola (Cisl): “Basta con i no. Landini e Bombardieri? L’unità si costruisce con la proposta, non la protesta" - Dice di voler proseguire nel solco del suo predecessore Luigi Sbarra, “che ha salvato il ruolo del sindacato italiano da una deriva populisti... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza è il primo comandamento - "La via maestra passa oggi più che mai da un grande patto per il futuro. Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi". (ANSA) ... 🔗msn.com

Cisl: 'Un patto, la sicurezza è il primo comandamento'. L'8 maggio il governo incontra i sindacati - Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi". Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, all'evento per i 75 anni dalla ... 🔗ansa.it

