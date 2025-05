Fumarola Cisl | patto per la sicurezza primo comandamento

Cisl commenta l’incontro dell’8 maggio sulla sicurezza sul lavoro, definendolo un passo importante. Servizio di Elena Seno. Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento TG2000. 🔗 Tv2000.it - Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento La segretaria dellacommenta l’incontro dell’8 maggio sullasul lavoro, definendolo un passo importante. Servizio di Elena Seno.):per laTG2000. 🔗 Tv2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Cisl compie 75 anni, Fumarola: ora patto su sicurezza lavoro - Roma, 30 apr. (askanews) – La Cisl festeggia i primi 75 anni di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La bussola che ha orientato le scelte di un sindacato che ha sempre seguito la via del dialogo e del confronto, preferendola all’antagonismo e al conflitto fine a se stesso. All’evento, celebrato con un francobollo ordinario di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy appartenente alla serie tematica “I valori sociali”, ha partecipato il Presidente della Repubblica, ... 🔗ildenaro.it

Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento - La segretaria della CISL commenta l’incontro dell’8 maggio sulla sicurezza sul lavoro, definendolo un passo importante. Servizio di Elena Seno. The post Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Sicurezza sul lavoro: Daniela Fumarola della Cisl denuncia l'emergenza nazionale - "Ogni anno continuano ad esserci più di mille vittime nel nostro Paese. Tre al giorno. Sono vite spezzate, sogni infranti, famiglie distrutte. Tutto perduto per sempre. Questa vergogna deve finire". Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, dal palco della manifestazione per il Primo maggio a Casteldaccia (Palermo). "Come è stato per Epifanio, per Giuseppe, per Ignazio, per Roberto, per Giuseppe, quel maledetto 6 maggio di un anno fa, proprio qui a Casteldaccia. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza è il primo comandamento; Fumarola (Cisl): patto per la sicurezza primo comandamento; La Cisl compie 75 anni, Fumarola: ora patto su sicurezza lavoro; Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza è il primo comandamento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza è il primo comandamento - (ANSA) - ROMA, 30 APR - "La via maestra passa oggi più che mai da un grande patto per il futuro. Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi". Lo ... 🔗msn.com

La Cisl compie 75 anni, Fumarola: ora patto su sicurezza lavoro - Roma, 30 apr. (askanews) – La Cisl festeggia i primi 75 anni di storia. A guidare questo lungo cammino è stato il filo della partecipazione, una delle parole scolpite nel Dna della confederazione. La ... 🔗ildenaro.it

Cisl: 'Un patto, la sicurezza è il primo comandamento'. L'8 maggio il governo incontra i sindacati - Daniela Fumarola, all'evento per i 75 anni dalla nascita della Cisl, "La Forza del lavoro, il valore della persona". "Il primo mattone di questo Patto" - aggiunge - deve essere "un nuovo ... 🔗ansa.it