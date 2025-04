Fuga da paura per Pescara | 33enne arrestato dopo inseguimento ad alta velocità

Pescara - Una notte ad alta tensione per i Carabinieri di Pescara, che hanno arrestato un 33enne coinvolto in una pericolosa Fuga per le strade della città. Pescara, 29 aprile 2025 – Una lunga e concitata notte di inseguimenti e pericolo ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Pescara e un 33enne senza fissa dimora, arrestato dopo aver messo a rischio la sicurezza di tutti durante un’alta velocità attraverso il centro cittadino. La serata di ieri, caratterizzata da un normale servizio di controllo della circolazione stradale, si è trasformata in un inseguimento rocambolesco. Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un’attività di contrasto ai crimini contro la persona e il patrimonio, aveva notato un piccolo furgone rosso che stava percorrendo via Lago di Capestrano in direzione del centro. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Fuga da paura per Pescara: 33enne arrestato dopo inseguimento ad alta velocità - Una notte adtensione per i Carabinieri di, che hannouncoinvolto in una pericolosaper le strade della città., 29 aprile 2025 – Una lunga e concitata notte di inseguimenti e pericolo ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. die unsenza fissa dimora,aver messo a rischio la sicurezza di tutti durante un’attraverso il centro cittadino. La serata di ieri, caratterizzata da un normale servizio di controllo della circolazione stradale, si è trasformata in unrocambolesco. Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un’attività di contrasto ai crimini contro la persona e il patrimonio, aveva notato un piccolo furgone rosso che stava percorrendo via Lago di Capestrano in direzione del centro. 🔗 Abruzzo24ore.tv

