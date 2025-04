Frosinone celebra la Giornata Mondiale della Risata

Frosinone ospita la Giornata Mondiale della Risata, in programma domenica 4 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella splendida cornice della Villa Comunale.L’evento, gratuito e aperto a tutti, è realizzato con il patrocinio del Comune di Frosinone e. 🔗 Frosinonetoday.it - Frosinone celebra la Giornata Mondiale della Risata Per la prima volta, la città diospita la, in programma domenica 4 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella splendida corniceVilla Comunale.L’evento, gratuito e aperto a tutti, è realizzato con il patrocinio del Comune die. 🔗 Frosinonetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Soul Club Spirits & Food celebra la Giornata mondiale della poesia - In occasione della Giornata mondiale della poesia, celebrata il 21 marzo e istituita dall'Unesco nel 1999 per promuovere il dialogo interculturale e la comprensione attraverso l'espressione poetica, il Soul Club Spirits & Food di Ravenna ha ospitato un evento speciale dedicato alla potenza della... 🔗ravennatoday.it

100 anni di radio in Italia: il 13 febbraio la Giornata Mondiale celebra un mezzo sempre attuale - Quest’anno, il 13 febbraio, la Giornata Mondiale della Radio assume un significato speciale: l’Italia celebra i 100 anni di questo mezzo di comunicazione, che ha segnato profondamente la nostra storia culturale e sociale. Per un’agenzia come PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa che crede nella forza delle storie e nella capacità della comunicazione che connette le persone, la radio rappresenta molto più di una tecnologia. 🔗bergamonews.it

La Cisal celebra la giornata mondiale sull'autismo - In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, la Cisal Caserta ha riaffermato il suo impegno nella difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, temi che coinvolgono non solo i diretti interessati, ma l’intera collettività. Luciano Gentile... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Frosinone celebra la Giornata Mondiale della Risata; Giornata Internazionale dell’Ostetrica: in ASL Frosinone due giornate ricche di attività; Abbandono di rifiuti pericolosi a Frosinone; Frosinone, Open Day vaccinale alla Asl in occasione della World Immunization Week. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Frosinone, Open Day vaccinale alla Asl in occasione della World Immunization Week - Da domani, 24 aprile e fino al 30 aprile si celebra la World Immunization Week, Giornata Mondiale per l'Immunizzazione promossa ... 🔗msn.com

Settimana mondiale dell’immunizzazione, successo per l’Open Day vaccinale promosso dalla Asl - In occasione dell’inizio della Settimana Mondiale dell’Immunizzazione (24–30 aprile 2025), la ASL di Frosinone ha organizzato un’iniziativa di grande successo per sensibilizzare la cittadinanza sull’i ... 🔗informazione.it

ASL Frosinone – Open Day vaccinale il 24 aprile in occasione della World Immunization Week - Anche l’ASL Frosinone scende in campo per ... (Lecco Notizie) Dal 24 al 30 aprile si celebra la World Immunization Week, Giornata Mondiale per l’Immunizzazione promossa dall’Organizzazione ... 🔗informazione.it