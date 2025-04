Frontale spaventoso | una ragazza estratta con le pinze idrauliche

Frontale tra due auto sulla Statale 237 in direzione Storo nei pressi di Tione.Un impatto terribile, le cui cause sono ancora in via di chiarimento, che ha gravemente danneggiato i due veicoli: una. 🔗 Trentotoday.it - Frontale spaventoso: una ragazza estratta con le pinze idrauliche L’allarme è scattato intorno alle 21:30 di ieri, martedì 29 aprile, a causa di un violentotra due auto sulla Statale 237 in direzione Storo nei pressi di Tione.Un impatto terribile, le cui cause sono ancora in via di chiarimento, che ha gravemente danneggiato i due veicoli: una. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Frontale auto-camion: uomo morto sul colpo, ragazza gravissima al Civile - Un impatto devastante, un'auto ridotta a un groviglio di lamiere e un bilancio drammatico: un uomo ha perso la vita, mentre una giovane è gravissima in ospedale. È il tragico esito dell'incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 28 febbraio in località Ponte Seghe ad Ardesio (Bg), lungo la... 🔗bresciatoday.it

Ardesio, frontale tra camion e auto: muore un uomo di 61 anni gravissima una ragazza - Ardesio (Bergamo), 28 febbraio 2025 - Ancora morte sulle strade della Lombardia. Oggi, sabato 38 febbraio, poco dopo le 8 un uomo di 61 anni ha perso la vita ad Ardesio in provincia di Bergamo e una ragazza di 25 anni è ricoverata in gravissime condizioni. L’incidente, un frontale tra un camion e un’automobile, è avvenuto in via d'Acquacc 14. A perdere la vita l’uomo che era al volante della vettura mentre la passeggera, 25 anni, è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso ai Civili di Brescia. 🔗ilgiorno.it

Incidente a Fano: frontale con tre feriti, grave una ragazza - Fano, 13 aprile 2025 – Incidente stradale alle 15.20, lungo la strada comunale Campo D’Aviazione a Fano. Una ragazza di 26 anni di Mondavio si è ferita gravemente ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona. E’ in codice rosso. La giovane stava viaggiando con la sua Opel Corsa in direzione mare quando, giunta all’altezza della nuova piscina alla sua destra, per cause ancora da accertare ha invaso la corsia di marcia contraria, andando a colpire frontalmente una Dacia Sandero che stava transitando in direzione opposta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

?? Frontale spaventoso: una ragazza estratta con le pinze idrauliche; Terribile frontale sulla Provinciale: la ragazza è gravissima; Terribile frontale tra due auto, ragazza estratta dalle lamiere: è grave al Civile; ? Frontale mentre va in università: Giada resta gravissima, il paese prega per lei. 🔗Su questo argomento da altre fonti