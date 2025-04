Frode sui fondi strutturali UE a Messina sequestro beni ad azienda

Messina (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti a circa 560 mila euro. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Agata di Militello, coordinate dalla Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) di Palermo hanno denunciato cinque imprenditori per il reato di truffa ai danni della Regione Siciliana. Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni – ai fini della confisca – per un valore di oltre 800 mila euro, parte relativa al profitto del reato e parte relativa ai profitti derivanti dalle imposte evase a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.tvimca1(Fonte video: Guardia di Finanza)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it - Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingentiillegittimi, ammontanti a circa 560 mila euro. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Agata di Militello, coordinate dalla Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) di Palermo hanno denunciato cinque imprenditori per il reato di truffa ai danni della Regione Siciliana. Di qui il provvedimento dipreventivo di– ai fini della confisca – per un valore di oltre 800 mila euro, parte relativa al profitto del reato e parte relativa ai profitti derivanti dalle imposte evase a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.tvimca1(Fonte video: Guardia di Finanza)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

