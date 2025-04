Fratelli dispersi in mare da 11 giorni l’appello dei familiari di Giuseppe e Lorenzo Deiana | “Aiutateci”

giorni da quando si sono perse le tracce di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due Fratelli di 24 e 20 anni usciti in barca il 19 aprile scorso per una battuta di pesca nel mare di Golfo degli Aranci. Da allora i due giovani sono dispersi, non sono più ritornati a casa. L'appello della famiglia: "Se avete foto o video della loro barca, inviatecele, aiutateci a trovarli". 🔗 Sono passati 11da quando si sono perse le tracce di, i duedi 24 e 20 anni usciti in barca il 19 aprile scorso per una battuta di pesca neldi Golfo degli Aranci. Da allora i due giovani sono, non sono più ritornati a casa. L'appello della famiglia: "Se avete foto o video della loro barca, inviatecele, aiutateci a trovarli". 🔗 Fanpage.it

