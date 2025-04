Frane e smottamenti sopralluoghi di Albasi Pd con Rontini

sopralluoghi nel territorio piacentino interessato da fenomeni franosi e vulnerabilità idrogeologica. Il consigliere regionale Lodovico Albasi, insieme alla sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, ha promosso e partecipato oggi a un'importante visita. 🔗 Ilpiacenza.it - Frane e smottamenti, sopralluoghi di Albasi (Pd) con Rontini Una giornata intensa dinel territorio piacentino interessato da fenomeni franosi e vulnerabilità idrogeologica. Il consigliere regionale Lodovico, insieme alla sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela, ha promosso e partecipato oggi a un'importante visita. 🔗 Ilpiacenza.it

Frane e smottamenti sulle colline. Isolato per ore il borgo di Montigiano: "Ma il territorio ha tenuto bene" - La forte ondata di maltempo che ha sferzato la Versilia tra giovedì e ieri mattina ha presentato il conto anche alle colline dell’entroterra. A Camaiore si registrano diversi disagi in varie parti del territorio, con frane che hanno generato smottamenti, alberi caduti e detriti su strada. I movimenti franosi più importanti si sono registrati sulla via per La Culla (tre episodi), sulla via per Metato, a Casoli (località La Costa), a Buchignano (strada per Agliano), a Pedona (poco dopo Le Rociane e in via Monte Moneta), a Tocigliano (due episodi, in località Di là dall’Acqua e sulla strada di ... 🔗lanazione.it

Frane e smottamenti lungo la Val di Foro: chiusa la strada per Turri - Ieri mattina gli operai del Comune di Ari sono intervenuti per rimuovere gli smottamenti che avevano interessato la via del cimitero e il ponte verso San Pietro. Rimane invece chiusa al traffico la strada comunale per Turri, al di sotto della cantina sociale, a causa di una frana che desta... 🔗chietitoday.it

Frane e smottamenti tra Lamporecchio, Vinci e San Baronto. Il Montalbano è in ginocchio - Lamporecchio (Pistoia), 16 marzo 2025 – Secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo posizionate in diversi punti della collina, il Montalbano ha ricevuto negli ultimi due giorni circa 200mm di pioggia. Tanti, decisamente troppi per uno dei luoghi simbolo della Toscana centrale, terra di vino e di olio che ha dato i natali a Leonardo da Vinci. Strade invase dall’acqua. Da Barba fino a Olmi. La rabbia dei residenti: "Ora un piano definitivo" Tra i Comuni di Vinci e Lamporecchio, le frane sono ormai anche difficili da contare. 🔗lanazione.it

