Francia contro l’e-commerce cinese | stretta su Temu e Shein

Temu e Shein, figurano tra i dieci siti di e-commerce più visitati in Francia. Il valore medio dei prodotti acquistati su queste piattaforme è di appena 8 euro, secondo il piano d’azione francese.Parigi prevede controlli rafforzati sui grandi operatori stranieri, con ispezioni da parte delle autorità antifrode e verifiche doganali. I prodotti provenienti da Temu e Shein saranno sottoposti a un controllo a 360 gradi, che valuterà la sicurezza del prodotto, il rispetto dell’etichettatura e gli standard ambientali.In attesa dell’UEIn attesa di un cambiamento normativo a livello UE, il governo francese sta anche valutando l’introduzione di una tariffa forfettaria di gestione su ogni pacco, ma questa misura potrà entrare in vigore solo previa intesa europea. 🔗 Quotidiano.net - Francia contro l’e-commerce cinese: stretta su Temu e Shein Al centro del piano, Parigi intende fare pressione sull’UE affinché venga abolita l’esenzione dai dazi doganali per gli acquisti online sotto i 150 euro, ancora in vigore ma attualmente bloccata in sede di Consiglio europeo.Le due principali piattaforme cinesi,, figurano tra i dieci siti di e-più visitati in. Il valore medio dei prodotti acquistati su queste piattaforme è di appena 8 euro, secondo il piano d’azione francese.Parigi prevedelli rafforzati sui grandi operatori stranieri, con ispezioni da parte delle autorità antifrode e verifiche doganali. I prodotti provenienti dasaranno sottoposti a unllo a 360 gradi, che valuterà la sicurezza del prodotto, il rispetto dell’etichettatura e gli standard ambientali.In attesa dell’UEIn attesa di un cambiamento normativo a livello UE, il governo francese sta anche valutando l’introduzione di una tariffa forfettaria di gestione su ogni pacco, ma questa misura potrà entrare in vigore solo previa intesa europea. 🔗 Quotidiano.net

