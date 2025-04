Francesco Totti torna allo Zac di Foggia | il 6 giugno in campo insieme a Quagliarella e tanti altri ex giocatori

Francesco Totti torna allo Zaccheria di Foggia, lo stadio dove il 4 settembre 1994 realizzò la prima rete in serie A, nella gara tra i rossoneri di Zdenek Zeman e la Roma di Carlo Mazzone, terminata 1 a 1. Appena 17enne Totti siglò la rete del momentaneo vantaggio battendo il compianto Franco. 🔗 Foggiatoday.it - Francesco Totti torna allo Zac di Foggia: il 6 giugno in campo insieme a Quagliarella e tanti altri ex giocatori Zaccheria di, lo stadio dove il 4 settembre 1994 realizzò la prima rete in serie A, nella gara tra i rossoneri di Zdenek Zeman e la Roma di Carlo Mazzone, terminata 1 a 1. Appena 17ennesiglò la rete del momentaneo vantaggio battendo il compianto Franco. 🔗 Foggiatoday.it

