Francesco Totti l’intervista esclusiva a ‘Che tempo che fa’ domenica 4 maggio

Francesco Totti a 'Che tempo che fa'. L'eterno numero 10 sarà ospite in esclusiva nel salotto di Fabio Fazio nel prossimo appuntamento, in onda domenica 4 maggio 2025, in diretta sul Nove dalle 19,30, e in streaming su discovery+. Icona e bandiera della città di Roma, Francesco Totti nella sua straordinaria carriera ha vinto con la Roma uno scudetto (200001), due Coppe Italia (200607, 200708), due Supercoppe italiane (2001, 2007) e – con la nazionale italiana – lo storico Mondiale del 2006 in Germania. Soprannominato l'ottavo re di Roma, Francesco Totti ha trascorso l'intera carriera professionistica, dai 13 ai 40 anni, nel club giallorosso, indossando la maglia della prima squadra per ben 25 stagioni consecutive (dal 199293 al 201617) con il record di 786 presenze ufficiali e 307 gol complessivi: è il calciatore italiano – insieme a Paolo Maldini – ad aver disputato il maggior numero di stagioni consecutive e con la stessa squadra nella storia della Serie A.

