Francesco benedì il progetto Corso per l’uso del defibrillatore | Si insegni a chi prende la patente

Francesco che in una delle sue ultime prese di posizioni pubbliche prima dell'aggravamento delle sue condizioni e la sua morte ha benedetto il progetto, augurando che possa essere realizzato al più presto. E anche il mondo dell'emergenza italiana conferma e sostiene l'appello al Governo del collega cardiologo massese Fabio Costantino di Cardiosecurity Italia, con la necessità di rendere finalmente attuativo l'iter legislativo, attualmente in Corso, che consentirebbe al nostro Paese di salvare migliaia di vite attraverso l'introduzione di un semplice Corso di primo socCorso (Bls-D) da inserire tra i requisiti per il conseguimento da parte dei giovani della patente di guida e al momento del rinnovo dello stesso documento.

