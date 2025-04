Francesca Tocca? Questa è convinta di avercela solo lei Todaro spiazza tutti con una confessione sulla ex

Todaro, ospite del podcast Passi di vita condotto dal collega e amico Angelo Madonia, ha deciso di aprirsi come mai prima, raccontando la sua storia con Francesca Tocca. Una storia d'amore intensa, fatta di danza, complicità e anche incomprensioni, che ha portato alla nascita della loro figlia Jasmine.Dopo la separazione avvenuta qualche mese fa, l'ex professore di Amici ha fatto luce sui primi momenti con Francesca, tra antipatie iniziali e una passione che ha saputo ribaltare tutto. E le sue parole, anche pungenti, non sono passate inosservate.Todaro e le confessioni su Francesca ToccaDurante l'intervista, Todaro ha raccontato senza filtri di come tutto sia iniziato tra lui e Francesca. «Comincio a ballare con Francesca, mi stava proprio antipatica, non la sopportavo», ha ammesso con disarmante sincerità.

