Fotografo dei vip stroncato da un malore improvviso

Fotografo di qualità su scala nazionale. È deceduto ieri 29 aprile mentre si trovava a Gemona in un'area adibita alla ricarica delle auto elettriche. 🔗 Udinetoday.it - Fotografo dei vip stroncato da un malore improvviso Il mondo dello spettacolo, dell'arte e del gossip in lutto per l'improvvisa morte di Marco Balsarini, 54 anni. Era noto per essere un paparazzo e undi qualità su scala nazionale. È deceduto ieri 29 aprile mentre si trovava a Gemona in un'area adibita alla ricarica delle auto elettriche. 🔗 Udinetoday.it

