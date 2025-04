Fotografo dei vip stroncato da un malore improvviso

Fotografo di qualità su scala nazionale. E' deceduto ieri 29 aprile mentre si trovava in provincia di Udine in strada nell'area adibita alla ricarica delle auto elettriche.

Fotografo dei vip stroncato da un malore improvviso - Il mondo dello spettacolo, dell'arte e del gossip in lutto per l'improvvisa morte di Marco Balsarini, 54 anni. Era noto per essere un paparazzo e un fotografo di qualità su scala nazionale. È deceduto ieri 29 aprile mentre si trovava a Gemona in un'area adibita alla ricarica delle auto elettriche... 🔗udinetoday.it

