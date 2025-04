FOTO Comitato Salute&Ambiente | Discarica a cielo aperto ad Airola

Comitato, relativa al monitoraggio per la salvaguardia e la tutela della salute, dell'ambiente e dell'ecosistema, nel territorio della Valle Caudina, si è individuata nella città di Airola un'attività illecita di sversamento di rifiuti per la quale si procede alla presente segnalazione alle autorità competenti.Discarica A cielo aperto AD AirolaSi rede noto che, da alcune settimane in Airola, nella zona che da strada Caracciano conduce a Via Stazione, proseguendo lungo Strada Provinciale 125, nei pressi della stazione ferroviaria di Arpaia e lungo le vie adiacenti è in formazione una Discarica a cielo aperto.Sono presenti sull'area indicata, per centinaia di metri, lungo entrambi i sensi di marcia, rifiuti sparsi di diversa natura: rifiuti in sacchi, sparsi fuori dai sacchi, gomme di auto, materiali spastici, contenitori di liquidi, tessuti, frazione di umido, materiali infiammabili, legno, materassi.

