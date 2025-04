Forza Italia Giovani | Gambino vicesegretario provinciale a Palermo

Gambino, 26 anni, originario di Corleone, è stato nominato vicesegretario provinciale di Forza Italia Giovani a Palermo. La decisione, proposta dal segretario provinciale Orazio Rubino e formalizzata dal Segretario Regionale Aaronino Martemagno, rientra nel piano di riorganizzazione del. 🔗 Palermotoday.it - Forza Italia Giovani: Gambino vicesegretario provinciale a Palermo Giovanni, 26 anni, originario di Corleone, è stato nominatodi. La decisione, proposta dal segretarioOrazio Rubino e formalizzata dal Segretario Regionale Aaronino Martemagno, rientra nel piano di riorganizzazione del. 🔗 Palermotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Laura Scalbi segretaria di Forza Italia: "Giovani e famiglie al centro di tutto" - Laura Scalbi è la nuova segretaria di Forza Italia Urbino, eletta ieri mattina in sede di congresso al Collegio Raffaello. Sarà un mandato dove i giovani saranno al centro. L’assemblea azzurra, partecipata e guidata dalla compattezza degli iscritti, è stata presieduta dall’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, coadiuvato dai due giovani vice presidenti Vittorio Fontanesi e Vittorio Calcatelli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sebastiano Di Nunzio nominato vice-coordinatore regionale di Forza Italia giovani Abruzzo - Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Luca Conti, ha nominato Sebastiano Di Nunzio vice-coordinatore regionale vicario. Una nomina che arriva dopo oltre dieci anni di impegno a fianco di Conti nel coordinamento provinciale di Chieti, consolidando un percorso di crescita e... 🔗chietitoday.it

Forza Italia punta sui giovani. Il 25enne Antonio Bartolomei è il coordinatore comunale - Nel segno dei giovani. Ieri all’hotel Flaminio assemblea cittadina di Forza Italia che ha visto l’elezione all’unanimità di Antonio Bartolomei, un 25enne in rampa di lancio. Qualche mese fa era stato eletto coordinatore provinciale dei giovani del partito di Berlusconi. Non è stata solo la salita al ‘trono’ dell’infante del partito, ma è stato anche il ricordo di una delle anime di Forza Italia, in città e non solo: la compianta Anna Renzoni, la "donna con un entusiasmo contagioso" ed anche la donna "che ha battuto come numero di voti alle Politiche anche un ministro uscente del Pd come ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Forza Italia Giovani: Gambino vicesegretario provinciale a Palermo; FORZA ITALIA. DOMENICA 4 MAGGIO IL CONGRESSO CITTADINO DI NOCERA INFERIORE; FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO: AL VIA UN RINNOVAMENTO DELLA CLASSE DIRIGENTE; Tamajo incontra i giovani di Forza Italia: Sono il futuro della Sicilia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forza Italia Giovani, Gambino nuovo vicesegretario a Palermo - Giovanni Gambino, 26 anni, originario di Corleone, è stato nominato Vice Segretario provinciale di Forza Italia Giovani a Palermo. La decisione, proposta dal Segretario provinciale Orazio Rubino e for ... 🔗blogsicilia.it

Forza Italia presenta i due candidati più giovani in lista - In attesa della presentazione di tutta la lista, sono state presentate ieri mattina, giovedì 17 aprile, le due figure più giovani che faranno parte della lista di Forza Italia alle elezioni comunali ... 🔗ravenna24ore.it

Tamajo incontra i giovani di Forza Italia: “Il futuro della Sicilia dipende dalla capacità di valorizzarli” - il coordinamento provinciale ha ufficializzato l’elezione dei sei delegati che rappresenteranno la provincia di Palermo al prossimo Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani. Si tratta di Orazio ... 🔗blogsicilia.it