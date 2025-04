Fortitudo | sfida play in al PalaDozza e aumento di capitale in vista

Fortitudo si gioca su tanti tavoli, da quello istituzionale a quello di gioco a quello societario. Iniziamo dall'attualità: ancora da decidere data e orario del confronto del secondo turno dei play in che vedrà la Fortitudo ospitare al PalaDozza la vincente dello spareggio tra Pesaro e Torino. Difficile che si giochi domenica, giorno in cui è previsto anche Bologna-Juventus e, specie se ci dovesse essere Fortitudo-Pesaro, è da auspicare che non si giochino le due sfide in contemporanea (ma un'ultima indiscrezione parla proprio di domenica con palla a due alle 17). Tutto dipende da quando e da dove si giocherà Pesaro-Torino, con la Vitrifrigo Arena indisponibile visto che in questi giorni ospiterà la convention Tecnocasa.

Fortitudo sfida Rimini: playoff in bilico al PalaDozza - Ottanta minuti per decidere il destino e capire se la scalata della Fortitudo partirà dai playoff o dal play in. Ultime due sfide per la formazione di Attilio Caja che, alle 20,30, al PalaDozza, affronta Rimini. Con 48 ore di ritirdo va in scena la sfida Fortitudo e romagnoli. Rimini e sopratutto Effe si giocano una bella fetta della propria stagione nel confronto in programma quest’oggi. In piena corsa per un posto diretto nei playoff, Matteo Fantinelli e compagni non possono sbagliare più un colpo, altrimenti potrebbero davvero essere i play in. 🔗sport.quotidiano.net

Rimini e Fortitudo: Sfida Storica al PalaDozza nel Giorno di Pasquetta - Rimini e Fortitudo, quante sfide e quanti volti passati sull’asse della A14. Dallo storico impianto del PalaFlaminio al PalaDozza, ma non solo, sono state tante le sfida che si sono giocate, ma anche i volti che hanno percorso l’Adriatica nell’uno o nell’altro senso. Allenatori, giocatori, sono spesso e volentieri passati dall’Emilia alla Romagna e viceversa, contribuendo con i loro assist, i loro rimbalzi e i loro punti a fare la storia di Fortitudo e Rimini, prossime avversarie, lunedì nel giorno di Pasquetta, al PalaDozza, nella penultima giornata di campionato di serie A2. 🔗sport.quotidiano.net

Fortitudo sfida Rimini a Pasquetta: punti pesanti in palio al PalaDozza - Sarà una Pasqua di attesa e di preparazione per la Fortitudo. Lunedì, per il giorno di Pasquetta la Flats Service di coach Attilio Caja sfida Rimini nella penultima giornata di campionato. Al PalaDozza e in diretta Rai Sport, in palio ci saranno punti pesanti sia per Rimini, che per una Fortitudo che, reduce da tre sconfitte consecutive vuole invertire la rotta per puntare a conquistarsi un posto al sole nei playoff e non dover passare dalle forche caudine dei play in. 🔗sport.quotidiano.net

