Fornaci una ‘rivoluzione‘ in arrivo Così la grande riqualificazione cambierà il volto del paese

riqualificazione, quella prossimamente in avvio, per il paese di Fornaci si potrebbe parlare addirittura di rivoluzione, con il focus dei lavori previsti, come anticipato dalle parole del presidente del Comitato Primo Maggio, Nicola Barsotti, puntato sui 1600 metri quadrati della struttura dell'ex scuola elementare, ma anche della piazza IV Novembre e di Via della Repubblica.Un cambiamento epocale del centro paesano di cui non si ricordano precedenti prossimi. Investimenti per oltre sei milioni di euro che, oltre a restituire il ripristino e la conservazione di una struttura molto cara alla comunità e ampliarne i servizi interni, si pone l'obbiettivo di rafforzare e perfezionare il decoro urbano di Fornaci, per rendere ancora più accogliente anche il suo Centro Commerciale Naturale, composto da decine di attività commerciali molto variegate aperte lungo via della Repubblica.

