Lanazione.it - "Fornaci sarà come nuova". Il presidente del Comitato racconta il nuovo volto del paese

IldelPrimo Maggio, Nicola Barsotti, ogni anno, insieme a tutti i suoi collaboratori, ama dedicare qualche riflessione sul tema del Primo Maggio ae lo fa sempre con entusiasmo, particolarmente sentito in questa edizione, che potrebbe segnare la storia della Esposizione e delstesso.Per il prossimo anno, infatti, proprio nell’area destinata alle mostre, sono previste opere importanti che porteranno a un completo rinnovamento dell’area centrale del, cuore della manifestazione, con un netto miglioramento della fruibilità e del decoro urbano complessivi."Dopo l’inizio del lavori per il rifacimento della ex palestra, avvenuto lo scorso anno, finalmente possiamo annunciare l’approvazione dell’intervento che haobiettivo il totale recupero e la ristrutturazione del resto del complesso della ex scuola elementare, centro nevralgico della nostra manifestazione - spiega ilBarsotti - Si tratta del luogo in cui è ubicata anche la nostra Sede Sociale, quindi noi delabbiamo accolto con favore il progetto presentato dal sindaco Caterina Campani e e daldella Regione Toscana Eugenio Giani, nello scorso febbraio. 🔗 Lanazione.it