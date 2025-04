Formula 1 parata di stelle a Miami | da Messi e Beckham a Jennifer Lopez vip e glamour

Miami dove domenica 4 maggio si correrà la sesta prova del mondiale. In Florida l'attenzione non sarà solo sul duello in pista con le Ferrari che proveranno a mettere le ruote davanti alle McLaren, ma anche, se non soprattutto, fuori pista, ai box, dove si metterà in mostra il lato glamour degli Usa come solo Miami riesce a fare. A partire dal colore dominante del weekend, che da quelle parti è convenzionalmente chiamato 'Aqua', una specie di colore ufficiale della città e, in particolare, della zona del circuito, intorno all'Hard Rock Stadium, la casa della squadra di football dei Miami Dolphins e dove si svolge a marzo anche il Masters 1000 di tennis, con tutte le migliori racchette del mondo in campo. In onore al colore dominante anche le divise Ferrari, che dopo l'azzurro dell'anno passato saranno prevalentemente bianche.

La pista, lunga 5,412 chilometri (saranno 57 i giri previsti) prevede 19 curve ed è dotato di tre zone DRS, il tratto rettilineo tra le curve 16 e 17 rappresenta un'opportunità ideale per i sorpassi.

