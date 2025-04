Formazioni ufficiali Barcellona Inter | le scelte di Flick e Inzaghi

Formazioni ufficiali Barcellona Inter: le scelte di Hans-Dieter Flick e Simone Inzaghi per il match della prima semifinale di Champions LeagueSono state diramate le Formazioni ufficiali di Barcellona Inter, la sfida che andrà in scena alle ore 21 in Spagna, valevole per la prima semifinale di Champions League. Queste le scelte operate dai due allenatori, Simone Inzaghi da una parte e Hans-Dieter Flick dall’altra.Barcellona – Szcz?sny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Martín; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Inter – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.QUOTE Barcellona Inter – È il momento della verità: l’Inter è ospite del Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com - Formazioni ufficiali Barcellona Inter: le scelte di Flick e Inzaghi : ledi Hans-Dietere Simoneper il match della prima semifinale di Champions LeagueSono state diramate ledi, la sfida che andrà in scena alle ore 21 in Spagna, valevole per la prima semifinale di Champions League. Queste leoperate dai due allenatori, Simoneda una parte e Hans-Dieterdall’altra.– Szcz?sny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Martín; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.– Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.QUOTE– È il momento della verità: l’è ospite delallo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com

