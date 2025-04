Formaggio senza formaggio e patatine senza patate | l’inchiesta del Daily Mail sui cibi ultra-processati Berrino | Mortalità più alta per chi mangia queste porcherie

formaggio praticamente senza formaggio; yogurt alla frutta senza frutta vera e propria; patatine al sale e aceto senza vere patate (e perfino senza aceto). Questi alcuni dei tanti esempi oggetto di un’inchiesta del Daily Mail sugli alimenti ultra processati. Si tratta di prodotti confezionati che hanno subito molte lavorazioni industriali e contengono numerosi ingredienti aggiunti, spesso additivi artificiali. Questi processi possono alterare significativamente la composizione e il profilo nutrizionale degli alimenti originali. La questione di fondo è che sono associati a molti problemi di salute, dal diabete al cancro. Anche se c’è qualcuno che non si dimostra d’accordo su questa relazione causa-effetto: “Non è mai stato spiegato scientificamente cosa sia un alimento ultra processato (ultra-processed food, UPF) e cosa significhi per la nostra salute”, ha affermato Weili Li, professoressa di scienze alimentari presso l’Università di Chester. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Formaggio senza formaggio e patatine senza patate: l’inchiesta del Daily Mail sui cibi ultra-processati. Berrino: “Mortalità più alta per chi mangia queste porcherie” Fette dipraticamente; yogurt alla fruttafrutta vera e propria;al sale e acetovere(e perfinoaceto). Questi alcuni dei tanti esempi oggetto di un’inchiesta delsugli alimenti. Si tratta di prodotti confezionati che hanno subito molte lavorazioni industriali e contengono numerosi ingredienti aggiunti, spesso additivi artificiali. Questi processi possono alterare significativamente la composizione e il profilo nutrizionale degli alimenti originali. La questione di fondo è che sono associati a molti problemi di salute, dal diabete al cancro. Anche se c’è qualcuno che non si dimostra d’accordo su questa relazione causa-effetto: “Non è mai stato spiegato scientificamente cosa sia un alimentoprocessato (-processed food, UPF) e cosa significhi per la nostra salute”, ha affermato Weili Li, professoressa di scienze alimentari presso l’Università di Chester. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

