Forlimpopoli | al via la rassegna Pagine a Km0 primo incontro con il professore Maurizio Viroli

Forlimpopoli, Maurizio Viroli presenta "Il sorriso di Machiavelli", la nuova edizione del fortunato ritratto dedicato al grande intellettuale fiorentino. L’incontro inaugura l’edizione 2025 della rassegna "Pagine a Km0" che la. 🔗 Forlitoday.it - Forlimpopoli: al via la rassegna "Pagine a Km0", primo incontro con il professore Maurizio Viroli Venerdì 2 maggio alle ore 18.30, alla Biblioteca Comunale Artusi dipresenta "Il sorriso di Machiavelli", la nuova edizione del fortunato ritratto dedicato al grande intellettuale fiorentino. L’inaugura l’edizione 2025 dellaa Km0" che la. 🔗 Forlitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 11 aprile - di Redazione JuventusNews24Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 11 aprile Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola venerdì 11 aprile: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. Leggi su Juventusnews24.com 🔗juventusnews24.com

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 marzo - di Redazione JuventusNews24Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, domenica 16 marzo Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola domenica 16 marzo: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. Leggi su Juventusnews24.com 🔗juventusnews24.com

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 - Aperture dei giornali sempre dedicate agli effetti dei dazi: dopo il tonfo delle Borse, potrebbe dimettersi il segretario al Tesoro Usa. Proteste anti-Trump in 50 Stati americani. Musk al Congresso della Lega: "Spero in un futuro senza tariffe. In Europa ci saranno massacri di massa causa terrorismo". Giorgetti apre alla sospensione del Patto Ue per aiutare le imprese. Ieri la manifestazione a Roma contro il riarmo europeo, Conte (M5s): "Siamo l'alternativa al governo" 🔗tg24.sky.it

Su questo argomento da altre fonti

Forlimpopoli: al via la rassegna Pagine a Km0, primo incontro con il professore Maurizio Viroli; A Forlimpopoli “Pagine a KM0.Autori e libri dalla Romagna”: Iacopo Gardelli presenta il suo romanzo “L’Alsìr”; News Archivi - Pagina 125 di 125; Il fumettista Ugo Bertotti a Forlimpopoli, per Pagine a Km0. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media