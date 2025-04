Forlì scivola al 6 posto in classifica dopo il ko contro Cento

classifica si è bloccata di colpo: pagando a caro prezzo lo 0-4 negli scontri diretti contro Rieti e Cividale, il ko di Cento ha fatto scendere Forlì dal 4° al 6° posto. E pensare che l’Unieuro avrebbe 46 punti come le due che la precedono. E che il terzo posto di Cantù è a -2. Un semplice successo in più, alla Baltur Arena o in un’altra occasione ‘buttata’ nel corso del campionato, avrebbe fatto tutta la differenza. È sintomatico di come i biancorossi, al di là di tutto, sono comunque riusciti a condurre una rimonta che, fino a una manciata di mesi fa, era tutt’altro che scontata.Numeri alla mano, nonostante le due recenti sconfitte esterne a Rieti e Cento, Forlì è infatti tra le squadre più in forma del campionato di serie A2 negli ultimi mesi di regular season. 🔗 Sport.quotidiano.net - Forlì scivola al 6° posto in classifica dopo il ko contro Cento La corsa della Pallacanestro 2.015 al miglior piazzamento insi è bloccata di colpo: pagando a caro prezzo lo 0-4 negli scontri direttiRieti e Cividale, il ko diha fatto scenderedal 4° al 6°. E pensare che l’Unieuro avrebbe 46 punti come le due che la precedono. E che il terzodi Cantù è a -2. Un semplice successo in più, alla Baltur Arena o in un’altra occasione ‘buttata’ nel corso del campionato, avrebbe fatto tutta la differenza. È sintomatico di come i biancorossi, al di là di tutto, sono comunque riusciti a condurre una rimonta che, fino a una manciata di mesi fa, era tutt’altro che scontata.Numeri alla mano, nonostante le due recenti sconfitte esterne a Rieti eè infatti tra le squadre più in forma del campionato di serie A2 negli ultimi mesi di regular season. 🔗 Sport.quotidiano.net

