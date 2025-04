Forlì Calcio | 13 Vittorie Consecutive e Record Storico in Serie D

Forlì ha inanellato il 13° successo consecutivo (il 21° nelle ultime 22 gare), ritoccando ancora il Record della più lunga striscia vincente di sempre della storia del pallone a scacchi biancorosso. Lo 0-3 rifilato all'ancora pericolante San Marino ha portato alla 27ª vittoria complessiva dei biancorossi che, nei 33 match disputati, hanno poi pareggiato tre volte e subìto altrettante sconfitte, lasciando quindi per strada solo 15 punti dei finora 99 a disposizione.L'irrefrenabile squadra di mister Alessandro Miramari, a una giornata dalla conclusione, viaggia all'incredibile andatura di 2,54 punti a partita (per l'esattezza 2.545). Una media che salirà a 2,56 in caso di vittoria domenica sull'Imolese e che intanto ha finito per stroncare la resistenza dell'ambizioso Ravenna il quale, dopo il 3-2 subìto per mano dei galletti allo stadio Morgagni, è ora precipitato a dieci lunghezze di distanza.

