Fondi Ue per la ceramica ma era una truffa | sequestrati oltre 800mila euro a cinque imprenditori nel Messinese VIDEO

Messinese. I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso un'articolata indagine nei confronti di una società con sede a Reitano, beneficiaria di Fondi strutturali europei per circa 560 mila euro, ritenuti indebitamente percepiti. L'indagine, condotta dalla Tenenza di Sant'Agata di Militello e coordinata dalla Procura europea (EPPO) di Palermo, ha portato alla denuncia di cinque.

