Fondi PNRR è caos | chiesta una commissione speciale d’inchiesta

commissione speciale d’inchiesta per accertare come sia stato possibile che il ministero abbia messo in discussione i Fondi PNRR destinati alle scuole. A quanto pare, sono due i. 🔗 Napolitoday.it - Fondi PNRR, è caos: chiesta una commissione speciale d’inchiesta. La questione sta prendendo una piega abbastanza importante. Le opposizioni del comune di Afragola, chiedono unad’inper accertare come sia stato possibile che il ministero abbia messo in discussione idestinati alle scuole. A quanto pare, sono due i. 🔗 Napolitoday.it

Il ritardo è incolmabile. Addio ai 10milioni di fondi Pnrr per ristrutturare il Liceo Benincasa - ANCONA – Bye Bye. La storica sede del Benincasa di via Marini non potrà più essere ristrutturata. Anzi, per essere precisi, per riqualificare l’intero stabile non si potrà più contare sui 10milioni di euro che la Provincia di Ancona aveva ottenuto attraverso il Pnrr. Il motivo è presto detto... 🔗anconatoday.it

Pnrr e dati Svimez, Fuda: "Gli Enti locali avanti nella spesa dei fondi rispetto alla Regione" - A margine dell'incontro con la prefetta Clara Vaccaro e con i rappresentanti ministeriali il consigliere metropolitano delegato all'ambiente Salvatore Fuda, che ha preso parte per conto della Città metropolitana di Reggio Calabria alla cabina di coordinamento sull'avanzamento delle opere... 🔗reggiotoday.it

“No ai fondi Pnrr per i dazi, una strada pericolosa che penalizzerebbe il Sud”: parla il direttore Svimez, Bianchi - Direttore Luca Bianchi, dall’osservatorio Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) come guarda alla guerra dei dazi ingenerata da Trump e che effetto comporta su quei territori – penso proprio al Mezzogiorno – che presentano delle maggiori e storiche vulnerabilità socioeconomiche? “L’imposizione di dazi da parte di Trump – ad oggi è in vigore una tariffa generalizzata del 10% su tutti i beni importati e una tariffa specifica del 25% su Auto, acciaio e alluminio, oltre a quella monstre (145%) sui prodotti cinesi – avrà un impatto significativo sull’intera economia ... 🔗lanotiziagiornale.it

Fondi PNRR, è caos: chiesta una commissione speciale d’inchiesta. - La questione sta prendendo una piega abbastanza importante. Le opposizioni del comune di Afragola, chiedono una commissione speciale d’inchiesta per accertare come sia stato possibile che il ministero ... 🔗napolitoday.it

Maxifrode sui fondi Pnrr, notificati 26 avvisi di conclusione delle indagini:ci sono 4 irpini - Frode da 600 milioni di euro ai danni dell’Unione europea, per appropriazione indebita di risorse provenienti da Recovery Fund e destinate al Piano di ripresa (Pnrr) dell’Italia.Notificati 26 avvisi d ... 🔗corriereirpinia.it

PNRR, quali fondi ‘Italia 1 Giga’ e ‘5G Italia’ a rischio dirottamento? - L’Europa vuole riallocare i fondi non utilizzati del PNRR verso risorse di sostegno alla Difesa comune. Quale sarà la quota dei fondi inevasi per 'Italia 1 Giga' e '5G Italia' che saranno spostati? 🔗key4biz.it