Fondazione Carit | Nel 2024 deliberato a beneficio del territorio oltre 10 milioni di euro

Fondazione Carit, approvato all'unanimità dal Comitato di indirizzo il bilancio consuntivo al 31122024. "Nel 2024 - si legge - l'indice di redditività del patrimonio investito della Fondazione è salito dell'1,45%, passando dal 5,48% del 2023 al 6,93% del 2024. Tale rendimento della gestione.

Fondazione Cariverona, il bilancio 2024 conferma la solidità e la crescita del patrimonio - In un tempo attraversato da transizioni profonde, tra incertezze geopolitiche, crisi sociali, emergenze climatiche e sfide tecnologiche, Fondazione Cariverona conferma la propria traiettoria di crescita e di impatto. Il bilancio 2024, approvato il 24 aprile all’unanimità dal Consiglio generale... 🔗veronasera.it

Fondazione Crc approva il bilancio 2024 con avanzo record di 84,5 milioni di euro - Con un totale degli investimenti a valore di mercato a 2,2 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 1,4 miliardi di euro, un avanzo d'esercizio pari a 84,5 milioni di euro nel 2024, il consiglio generale di Fondazione Crc approva all'unanimità il bilancio per l'anno passato. Nell'avanzo di esercizio rientrano 56,6 milioni di euro destinati all'attività progettuale ed erogativa per il 2025 e 10 milioni di euro per il fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 🔗quotidiano.net

Fondazione Cariverona, il bilancio 2024 conferma la solidità e la crescita del patrimonio - Il Consiglio generale della Fondazione ha approvato all’unanimità il documento: attivo finanziario a 2,4 miliardi di euro (+24%), patrimonio netto superiore a 2 miliardi (+27%), avanzo d’esercizio a 4 ... 🔗veronasera.it

PalaTerni, la Fondazione Carit blocca il contribuito di due milioni di euro: non sono stati rispettati i patti firmati dal Comune - L'obiettivo era quello di non fare perdere al Comune i due milioni di euro promessi dalla Fondazione Carit per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Una storia che parte il 26 gennaio ... 🔗msn.com

Fondazione Crt, approvato il bilancio 2024: i numeri sono tra i migliori degli ultimi 15 anni - Nominato il nuovo cda. Lo scorso anno erogate risorse per quasi 80 milioni, nel 2025 saranno 134 Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, sotto la presidenza di Anna Maria Poggi, ha approvato ... 🔗torinoggi.it