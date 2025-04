Fondazione Carifac sia alleata di Ancona

Carifac. "Mi aspetto che la Fondazione Carifac di Fabriano sia alleata di Ancona in questa fase per ottenere più tempo per le trattative con Cariverona e ottenere un accordo equo e giusto che è nell’interesse di tutti, a partire proprio dalla Fondazione Carifac. E questo non è solo un mio pensiero visto ciò che è accaduto l’altro ieri durante l’organo di indirizzo della Fondazione fabrianese durante il quale tantissime sono state le obiezioni alla ratifica di questo accordo capestro". Le erogazioni nel territorio di Ancona, che oggi si aggirano intorno ai 4 milioni di euro annui destinati in larga parte a cultura e sociale, rischierebbero in breve tempo di essere ridotte al 10 per cento (400mila euro circa). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Fondazione Carifac sia alleata di Ancona" E’ un grido di allarme che l’europarlamentare FdI-Ecr Carlo Ciccioli urla chiedendo una forte presa di posizione da parte della. "Mi aspetto che ladi Fabriano siadiin questa fase per ottenere più tempo per le trattative con Cariverona e ottenere un accordo equo e giusto che è nell’interesse di tutti, a partire proprio dalla. E questo non è solo un mio pensiero visto ciò che è accaduto l’altro ieri durante l’organo di indirizzo dellafabrianese durante il quale tantissime sono state le obiezioni alla ratifica di questo accordo capestro". Le erogazioni nel territorio di, che oggi si aggirano intorno ai 4 milioni di euro annui destinati in larga parte a cultura e sociale, rischierebbero in breve tempo di essere ridotte al 10 per cento (400mila euro circa). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente ad Acerra, muore dissanguata la 26enne Raffaella Scudiero: “Che la terra ti sia lieve” - Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina ad Acerra, in via Pietrabianca, al confine con il Casertano. A perdere la vita è stata Raffaella Scudiero, 26 anni, rimasta vittima di un fatale impatto a bordo della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida di una Citroën C3 quando, nel tentativo di sorpassare una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo. 🔗thesocialpost.it

Furto al Romics per 1200 euro, non immaginerete cosa è stato rubato (o chi sia la vittima) - Una giornata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un incubo. È successo domenica 6 aprile 2025 presso il Romics, una delle fiere del fumetto e dei videogioco più famose d’Italia. La vittima è il famoso influencer CiccioGamer89 a cui è stato rubato un mazzo di carte collezionabili del valore di 1200 euro. Come riportato dal Corriere della Sera, il ladro è Natalino Diego C., un 20enne che è stato prontamente arrestato dalla polizia del distretto di San Paolo con l’accusa di furto con destrezza. 🔗screenworld.it

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Fondazione Carifac sia alleata di Ancona; Disimpegno Cariverona, Carifac vota sì. L'europalamentare Ciccioli: «Occupo la sede, mi devono arrestare»; Jesi / Il verde è di tutti, ma non per tutti; Ginnastica Fabriano / World Cup, Sofia Raffaeli chiude la prima giornata al secondo posto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Fondazione Carifac sia alleata di Ancona" - "Mi aspetto che la Fondazione Carifac di Fabriano sia alleata di Ancona in questa fase per ottenere più tempo per le trattative con Cariverona e ottenere un accordo equo e giusto che è nell’interesse ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Disimpegno Cariverona, Carifac vota sì. L'europalamentare Ciccioli: «Occupo la sede, mi devono arrestare» - FABRIANO Sono giorni concitati, questi. Nel giro di una settimana potrebbero decidersi le sorti del territorio, condizionato dal disimpegno della Fondazione Cariverona rispetto ad Ancona. In ... 🔗corriereadriatico.it

Bando sport Fondazione Carifac, c’è tempo fino al 31 marzo per partecipare - Fabriano – Si chiuderà a fine mese, il giorno 31, il bando Sport indetto dalla Fondazione Carifac per i progetti che vedranno la realizzazione nell’anno sportivo 2024-2025 o nell’anno solare 2025. 🔗radiogold.tv