Flutter Entertainment completata l’acquisizione di Snai

Flutter Entertainment ha ufficialmente concluso l’acquisizione di Snai, storico operatore italiano nel settore del gioco, rafforzando in modo significativo la propria presenza nel mercato italiano. L’operazione, annunciata a febbraio 2024, si è perfezionata oggi, 30 aprile 2025, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni regolatorie.Con questa mossa strategica, Flutter – già attiva in Italia attraverso il brand Sisal – consolida la sua leadership nel settore del gaming e delle scommesse sportive, creando un gruppo con una quota di mercato superiore al 20 per cento. Il gruppo potrà contare su un portafoglio di marchi forti, una rete capillare di punti vendita fisici e una solida presenza digitale.l’acquisizione di Snai da parte di Flutter rientra in una più ampia strategia di espansione internazionale e di rafforzamento nei mercati regolamentati. 🔗 ha ufficialmente conclusodi, storico operatore italiano nel settore del gioco, rafforzando in modo significativo la propria presenza nel mercato italiano. L’operazione, annunciata a febbraio 2024, si è perfezionata oggi, 30 aprile 2025, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni regolatorie.Con questa mossa strategica,– già attiva in Italia attraverso il brand Sisal – consolida la sua leadership nel settore del gaming e delle scommesse sportive, creando un gruppo con una quota di mercato superiore al 20 per cento. Il gruppo potrà contare su un portafoglio di marchi forti, una rete capillare di punti vendita fisici e una solida presenza digitale.dida parte dirientra in una più ampia strategia di espansione internazionale e di rafforzamento nei mercati regolamentati. 🔗 Ildenaro.it

