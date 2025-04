Flick punge | Inter? Sarà dura hanno tanti giocatori di 36 o 37 anni potrebbe essere la loro ultima occasione per arrivare in finale

Intervistato da Prime Video nel giorno di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League, il tecnico dei blaugrana, Hansi Flick, ha parlato così.SULLA GARA DI STASERA – «Non si tratta solo di vincere trofei, dobbiamo pensare al modo in cui giochiamo. Abbiamo la nostra filosofia e dobbiamo continuare a seguirla, tanti giocatori stanno crescendo nel corso di questa stagione e tanti ci stanno aiutando a raggiungere questi traguardi. Dopo la sosta invernale mi è sembrato che fossimo ancora più uniti di prima. Credo che vincere le partite ti dia sempre maggiore fiducia, infatti si vede che ora siamo molto in fiducia. Giochiamo contro l'Inter e sappiamo che sono una grande squadra.

Flick meno presuntuoso di Yamal: «Inter tra le migliori difese. Sarà complicato» - Hans Flick presente in conferenza stampa insieme a Lamine Yamal alla vigilia della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni raccolte in LIVE dalla nostra redazione. FLICK CONFERENZA STAMPA – VIGILIA BARCELLONA-INTER Flick, sarà la partita tra la squadra che ha segnato di più in Champions League, il Barcellona, e quella che ha subito meno gol, l’Inter. Che partita sarà? L’Inter è una delle squadre migliori in Europa, difende bene e noi dobbiamo concentrarci. 🔗inter-news.it

Flick: «Inter con 36/37enni, sarà l’ultima occasione per la finale!» - Flick si concentra sull’età media dell’Inter e quindi sulla sua esperienza per mettere in guardia il Barcellona. Le parole del tecnico tedesco. NON SOLO TROFEI – Hans-Dieter Flick a Prime Video si esprime così sul suo lavoro a Barcellona: «Non si tratta solo di vincere i trofei, dobbiamo pensare al modo in cui giochiamo. Abbiamo la nostra filosofia e vogliamo continuare a seguirla, tanti giocatori stanno crescendo nel corso di questa stagione e tanti ci stanno aiutando a raggiungere questi risultati». 🔗inter-news.it

