Flick prepara il Barcellona anti Inter | i titolari del suo 4-2-3-1 – CdS

Flick studia le mosse in vista di Barcellona-Inter, partita in programma questa sera alle 21. In avanti ha l'imbarazzo della scelta e schiera appunto quattro attaccanti. Ecco le pedine del suo 4-2-3-1.CHE SFIDA! – Al Montjuic ostacolo non banale per l'Inter, che va a sfidare nell'andata delle semifinali di Champions League il Barcellona del tedesco Hans-Dieter Flick. I catalani stanno vivendo un momento di forma super: sono primi in Liga, hanno appena vinto la Copa del Rey in finale contro il Real Madrid ai tempi supplementari e puntano al triplete. All'opposto l'Inter, che in una settimana si è divorata due obiettivi: Coppa Italia e quasi scudetto. Ma in Champions League tutto si annulla, si entra in un'altra dimensione. La squadra di Simone Inzaghi dovrà limitare un Barcellona non solo giovanissimo (25 anni di età media) ma anche formidabile in attacco: 155 gol in 53 partite ufficiali, tra cui ben 37 in Champions League.

