Flick preoccupato dall'Inter! Lo ha detto ai suoi giocatori: «Questi sono…». Retroscena

La presunzione è un brufolo della crescita, da giovani ci si sente padroni del mondo. Questo Barça sbarbato, padrone della Liga, può incapparci davanti a un'Inter data per morta. Nei quarti, dopo il 4-0 dell'andata, i catalani sbandarono di brutto a Dortmund (1-3). Non a caso, ieri in conferenza, il tecnico Flick, che ha nasato il rischio, ha riempito di complimenti l'Inter («Gran difesa, qualità, attaccanti forti.») e ha ripetuto una parola più delle altre: concentrazione. Si rivolgeva ai giornalisti, ma parlava ai suoi giocatori: «Entrate con la testa giusta perché non abbiamo ancora vinto. Dimenticate le loro 3 sconfitte. Questi sono italiani. Io sono tedesco e ne so qualcosa».

