Flick | L’Inter ha sfruttato l’arma dei calci piazzati Poi aggiorna su Kounde

Flick parla dopo Barcellona-Inter, match finito 3-3. Le parole dell’allenatore tedesco anche su Kounde, che è uscito nel primo tempo.LA PROSSIMA UNA FINALE – Hans-Dieter Flick, dopo le parole di Raphinha, ha analizzato la partita pareggiata 3-3 tra Barcellona e Inter. Il tecnico tedesco si è poi rivolto al ritorno del Meazza, in programma il 6 maggio: «Non credo che abbiamo iniziato bene, subendo due gol, ma poi siamo riusciti a recuperare. Abbiamo avuto alti e bassi nel primo tempo, ma il secondo è stato spettacolare per tifosi e giocatori. È il primo incontro tra le due squadre. Il secondo sarà a Milano e dobbiamo vincerlo. È una finale prima della finale».calci piazzati – Sempre Flick sui calci piazzati delL’Inter, un’arma fondamentale per i nerazzurri: «Stiamo parlando di una semifinale di Champions League. 🔗 Inter-news.it - Flick: «L’Inter ha sfruttato l’arma dei calci piazzati». Poi aggiorna su Kounde parla dopo Barcellona-Inter, match finito 3-3. Le parole dell’allenatore tedesco anche su, che è uscito nel primo tempo.LA PROSSIMA UNA FINALE – Hans-Dieter, dopo le parole di Raphinha, ha analizzato la partita pareggiata 3-3 tra Barcellona e Inter. Il tecnico tedesco si è poi rivolto al ritorno del Meazza, in programma il 6 maggio: «Non credo che abbiamo iniziato bene, subendo due gol, ma poi siamo riusciti a recuperare. Abbiamo avuto alti e bassi nel primo tempo, ma il secondo è stato spettacolare per tifosi e giocatori. È il primo incontro tra le due squadre. Il secondo sarà a Milano e dobbiamo vincerlo. È una finale prima della finale».– Sempresuidel, un’arma fondamentale per i nerazzurri: «Stiamo parlando di una semifinale di Champions League. 🔗 Inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

