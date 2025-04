Flc-Cgil contro la nota del Ministro Valditara | ‘Ingerenza inaccettabile nell’autonomia scolastica’

Cgil alza la voce contro una recente comunicazione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, indirizzata a tutte le scuole italiane. Il contenuto della nota, riguardante l’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti a casa, viene duramente criticato dal sindacato, che denuncia una grave violazione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento. La segretaria generale Gianna . Flc-Cgil contro la nota del Ministro Valditara: ‘Ingerenza inaccettabile nell’autonomia scolastica’ Scuolalink. 🔗 La Flc-alza la voceuna recente comunicazione deldell’Istruzione Giuseppe, indirizzata a tutte le scuole italiane. Il contenuto della, riguardante l’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti a casa, viene duramente criticato dal sindacato, che denuncia una grave violazione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento. La segretaria generale Gianna . Flc-ladelScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

