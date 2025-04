Flaminio Casoni è il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo | guiderà l’associazione fino al 2028

Flaminio (Mimmo) Casoni il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo. La nomina è arrivata all’unanimità durante la seduta di insediamento del consiglio direttivo tenutasi il 9 aprile, a seguito dell’assemblea Comunale del 30 marzo che aveva rinnovato le cariche associative.Volontario. 🔗 Modenatoday.it - Flaminio Casoni è il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo: guiderà l’associazione fino al 2028 (Mimmo)ildi. La nomina è arrivata all’unanimità durante la seduta di insediamento del consiglio direttivo tenutasi il 9 aprile, a seguito dell’assembleadel 30 marzo che aveva rinnovato le cariche associative.Volontario. 🔗 Modenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Guerini nuovo presidente Avis: “Donazioni finalmente in crescita, ma servono giovani volontari” - Roberto Guerini è stato nominato presidente dell’Avis provinciale Bergamo, durante la prima riunione del Consiglio eletto lo scorso 29 marzo dai delegati dell’assemblea provinciale. Guerini, 66 anni, di Bergamo, guiderà i circa 38.000 donatori dell’associazione fino al 2028. Ha una lunga esperienza in Avis che l’ha portato, dal 2013 al 2020, a ricoprire anche la carica di Presidente dell’Avis comunale di Bergamo. 🔗bergamonews.it

Juve, i tifosi sognano con Del Piero presidente: ha scelto il nuovo allenatore - Alessandro Del Piero presidente della Juventus, un sogno che potrebbe stravolgere la realtà bianconera: con lui un nuovo tecnico in panchina di grido, scelta fatta Nelle ultime stagioni, la Juventus ha vissuto non poche difficoltà e anche quest’anno, per i bianconeri, le cose non stanno andando nel migliore dei modi, tutt’altro. Il club è lontano dai fasti di un tempo, l’ultimo scudetto è datato ormai cinque anni fa e la situazione anche in prospettiva non appare delle più rosee. 🔗calciomercato.it

Aviators Lugo: Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili - Gli Aviators Lugo continuano il loro percorso di crescita sul territorio e programmano il futuro, inserendo nell’organigramma Alvaro Casadio, dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Grazie alla sua esperienza ricoprirà il ruolo di presidente della società. Luciano Giovannini, che nei cinque anni della sua presidenza ha consolidato la presenza della pallacanestro nel territorio, diventa vicepresidente e continuerà a gestire la prima squadra. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flaminio Casoni è il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo: guiderà l’associazione fino al 2028; Mimmo Casoni è il nuovo presidente dell'Avis Comunale di Sassuolo; Mimmo Casoni è il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo; Avis, cambio al vertice. Milena Storione nuovo presidente. 🔗Ne parlano su altre fonti

Avis, cambio al vertice. Milena Storione nuovo presidente - Succede a Cristiano Terenziani e rimarrà in carica fino al 2028. Sarà affiancata alla vicepresidenza da Giovanni Razzaboni e Fabio Zanasi. 🔗msn.com

Coni Abruzzo, il nuovo presidente è Passacantando - Antonello Passacantando è il nuovo presidente del CONI Abruzzo. Ha conquistato 38 voti, battendo la sfidante Alessandra Berghella, che si è fermata a 20 preferenze Questo l’esito dell’assemblea per il ... 🔗rete8.it