Fiumicino per la festa della mamma uniti contro la violenza di genere

Fiumicino, 30 aprile 2025- 10 maggio 2025 dalle ore 10 alle ore 18 in Via di Torre Clementina 72 (fronte Chiesa Santa Maria Porto della Salute) in occasione della festa della mamma. L'Associazione Donne per la Sicurezza, in collaborazione con UGL Pari Opportunità, organizza un importante evento divulgativo contro la violenza sulle donne, in occasione della festa della mamma. Il banchetto divulgativo sarà un'occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.Tra gli obiettivi dell'evento sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;Fornire informazioni e risorse utili per le donne vittime di violenza; Promuovere una cultura della solidarietà e del rispetto tra i generi;Programma dell'eventoOre 10,00 Apertura del banchetto divulgativoConsegna di piante alle mamme presenti come simbolo di rispettoL'evento è aperto a tutti, donne e uomini, che desiderano contribuire alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.

