Fiumicino istituisce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Fiumicino, 30 aprile 2025 – Durante il Consiglio Comunale odierno, è stato approvato l’istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, uno strumento di partecipazione civica e formazione democratica rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.L’iniziativa nasce nel solco dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che promuove il diritto dei bambini a esprimere la propria opinione e a partecipare attivamente alla vita comunitaria. Con l’approvazione del relativo regolamento, l’Amministrazione intende offrire alle giovani generazioni un’occasione concreta per confrontarsi con le istituzioni, avanzare proposte, esprimere bisogni e visioni sul presente e sul futuro della città. Un’iniziativa che sancisce il valore educativo della partecipazione attiva e coinvolge le Ragazze e i Ragazzi nelle dinamiche decisionali locali: un investimento per costruire cittadini consapevoli e responsabili. 🔗 , 30 aprile 2025 – Durante ilodierno, è stato approvato l’istituzione dele dei, uno strumento di partecipazione civica e formazione democratica rivolto agli studentiscuole secondarie di primo grado del territorio.L’iniziativa nasce nel solco dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che promuove il diritto dei bambini a esprimere la propria opinione e a partecipare attivamente alla vita comunitaria. Con l’approvazione del relativo regolamento, l’Amministrazione intende offrire alle giovani generazioni un’occasione concreta per confrontarsi con le istituzioni, avanzare proposte, esprimere bisogni e visioni sul presente e sul futuro della città. Un’iniziativa che sancisce il valore educativo della partecipazione attiva e coinvolge lee inelle dinamiche decisionali locali: un investimento per costruire cittadini consapevoli e responsabili. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

