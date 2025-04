Fiumefreddo tenta di strangolare la convivente | arrestato un 42enne

L'attenzione dell'Arma contro la violenza di genereIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania continua a mantenere alta la vigilanza sul fenomeno della violenza di genere, grazie anche alla presenza di personale specializzato capace di accogliere con empatia le denunce e le richieste d'aiuto delle vittime.Proprio in questo contesto, una donna di 34 anni ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, dopo aver subito ripetuti maltrattamenti dal proprio convivente di 42 anni. Le informazioni raccolte dai militari hanno portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.La richiesta d'aiuto e l'intervento immediatoIntorno alle 19,30, la donna è riuscita, approfittando di un momento di distrazione del compagno, a rivolgersi a una vicina di casa per chiamare il numero d'emergenza 112.

