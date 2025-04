Fiuggi borgo in fiore

Fiuggi appuntamento imperdibile con "borgo in fiore", un evento per gli appassionati di natura e floricultura e non!Nel Suggestivo Scenario del Centro Storico di Fiuggi, si svolgerà la manifestazione giunta già alla sua VI. 🔗 Frosinonetoday.it - Fiuggi, borgo in fiore Domenica 4 maggio, dalle ore 09:00 in Piazza Trento e Trieste aappuntamento imperdibile con "in", un evento per gli appassionati di natura e floricultura e non!Nel Suggestivo Scenario del Centro Storico di, si svolgerà la manifestazione giunta già alla sua VI. 🔗 Frosinonetoday.it

Torna Primavera in Valnerina: ad accoglierla il borgo di Sant’Anatolia in fiore, tutto il programma - Sarà una Sant’Anatolia in fiore quella che quest’anno accoglierà la XVIII edizione di Primavera in Valnerina, in scena nel borgo umbro da giovedì primo maggio a domenica 4. Quest’anno, la mostra mercato di florovivaismo, giardinaggio e prodotti tipici organizzata dal Comune di Sant’Anatolia di... 🔗perugiatoday.it

"Borgo in Fiore": una giornata tra colori, profumi e creatività a Caminata - Domenica 18 maggio 2025 Caminata, caratteristica frazione del Comune di Alta Val Tidone in provincia di Piacenza, torna ad accendersi di colori e di profumi con la manifestazione "Borgo in Fiore". Per tutta la giornata, il borgo si trasformerà in un'esplosione di colori e profumi con... 🔗ilpiacenza.it

San Pellegrino in Fiore, a Roma 300 manifesti totalmente inutili - "San Pellegrino in Fiore, che promozione è stata messa in piedi per far sì che l'ingente investimento abbia un ritorno monetario e di immagine adeguato per il territorio?". Lo chiede all'amministrazione Frontini la Lega di Viterbo, che sottolinea il "costo di 180mila euro" della manifestazione al... 🔗viterbotoday.it

Millesimo vince il contest borghi in fiore 2025 come borgo più fiorito della liguria - Millesimo vince la terza edizione di Borghi in Fiore, il concorso social promosso dal Turismo della Regione Liguria che premia i borghi più fioriti con oltre 12.500 like e 381.646 visualizzazioni. 🔗gaeta.it

Millesimo vince contest 'Borghi in Fiore' della Regione Liguria - È Millesimo nel savonese il Comune vincitore assoluto della terza edizione di 'Borghi in Fiore', mentre Borgio Verezzi, anch'esso in provincia di Savona, è il borgo più votato tra i costieri. (ANSA) ... 🔗msn.com