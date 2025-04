Fisco | al via precompilata 2025 per il modello 730 semplificato Ecco come funziona

precompilata 2025. A partire dal pomeriggio di oggi, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. A partire dal 15.

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Fisco, scadenze 16 aprile 2025: Iva, ritenute e imposte sostitutive - Le scadenze fiscali di aprile 2025 conoscono il loro picco mercoledì 16, giorno che coincide con il termine di decine di versamenti. Entro questa data devono provvedere al pagamento delle ritenute i condomini in qualità di sostituti d’imposta, ma anche persone fisiche titolari di partita Iva, chi opera nell’intrattenimento e chi opera nell’ambito degli affitti brevi, fra le altre categorie. Sostituti d’imposta Per i sostituti d’imposta sono 9 gli appuntamenti con il Fisco da segnare sul calendario di aprile, facendo un cerchio rosso attorno a giorno 16. 🔗quifinanza.it

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. 🔗orizzontescuola.it

