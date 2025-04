Firenze Palazzo Strozzi | Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione

nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la prima volta è composto nel segno della parità di genere, con quattro donne e quattro uominiL'articolo Firenze, Palazzo Strozzi: Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Firenze, Palazzo Strozzi: Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione IlConsiglio di Amministrazioneper la prima volta è composto nel segnoparità di genere, con quattro donne e quattro uominiL'articoloDeproviene daPost. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Firenze: Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi - La sindaca Funaro: “Una personalità di grande spessore” L'articolo Firenze: Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi proviene da Firenze Post. 🔗.com

Firenze, installato il neon Sex and Solitude sulla facciata di Palazzo Strozzi - Firenze, 6 marzo 2025 - Una scritta bianca, al neon, in corsivo, sul bugnato della facciata esterna di Palazzo Strozzi di Firenze annuncia a dieci giorni dall'inaugurazione l'imminente mostra dell'artista britannica 'Sex and solitude’, evento che i promotori stimano possa richiamare decine di migliaia di visitatori. La scritta è un'opera 'site specific' ed è il primo segno esterno visibile già ora ai passanti. 🔗lanazione.it

Tracey Emin è un'artista che ha fatto del racconto senza filtri della propria vita una cifra stilistica, una vera e propria pratica. Palazzo Strozzi a Firenze le dedica ora la prima grande mostra in un'istituzione italiana - Firenze, 14 mar. (askanews) – Tracey Emin è un’artista che ha fatto del racconto senza filtri della propria vita una cifra stilistica, una vera e propria pratica, in qualche modo. Questa narrazione esplicita e non indulgente l’ha resa una star nel sistema dell’arte, ma non per questo sembra averne fatto un personaggio omologato. Palazzo Strozzi a Firenze le dedica ora la prima grande mostra in un’istituzione italiana, che non è una retrospettiva ci tiene a precisare il direttore del museo Arturo Galansino, ma che comunque ruota, fin dal titolo, intorno a due dei grandi temi della sua ... 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Luigi De Siervo è il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi; Fondazione Palazzo Strozzi, lunedì il nuovo presidente. Funaro sceglie De Siervo; Arti e Parkinson; Luigi De Siervo indicato come nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fondazione Palazzo Strozzi: "Un’eredità di cultura. E indotto unico in Europa" - Il bilancio del presidente uscente Giuseppe Morbidelli dopo due mandati "Attenzione a scuola e persone in difficoltà. Un problema gli spazi ridotti". 🔗msn.com

Firenze, al via ‘Elogio dell’Umano’ con Serena Dandini e Gianrico Carofiglio - A Palazzo Strozzi un ciclo di conversazioni su attivismo, volontariato e politica organizzato da Cesvot e Gabinetto Vieusseux. Padre Paolo Benanti, Andrea Simoncini e Giuliano Amato gli altri ospiti i ... 🔗msn.com

Palazzo Strozzi: bilancio, programma e prospettive - Abbiamo realizzato progetti importanti ed ambiziosi che in questo momento storico così complesso hanno rappresentato una sfida vinta per Palazzo Strozzi e per Firenze. La risposta del pubblico ... 🔗nove.firenze.it