Firenze in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco

Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TedxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.30 presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti disponibili su Eventbrite a partire da 15 euro. TedxFiesole 2025, evento indipendente organizzato su licenza Ted, intitola la sua terza edizione "Renew, Recharge, Sustain", dedicata ai temi dell'ambiente, della resilienza e della sostenibilità. L'evento ospiterà interventi e testimonianze di personalità di rilievo internazionale. In questo contesto, attraverso danza e musica, il Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra offriranno una riflessione intensa sul legame profondo tra uomo e natura, celebrando la fragilità come forza di trasformazione personale e collettiva.

Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di T ...

