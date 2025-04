Firenze evento benefico della Croce Rossa per acquistare un’unità mobile

Firenze, 30 aprile 2025 – La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana organizza la prima edizione della "Charity di Primavera", evento benefico che si terrà il 6 maggio presso la prestigiosa sede del Viola Park Rocco B. Commisso, a Bagno a Ripoli. La serata ha l'obiettivo di sostenere, attraverso la raccolta fondi, l'acquisto e l'allestimento di una unità mobile di prevenzione sanitaria, che sarà messa al servizio delle comunità toscane, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, donne, bambini, persone senza dimora, ma anche alla medicina dello sport e alla prevenzione cardiovascolare. La salute che si muove per arrivare a tutti: l'unità mobile sarà attrezzata per svolgere attività di prevenzione, medicina sportiva, emergenza e assistenza nei contesti più difficili.

Firenze, torna l'evento benefico ‘Girotondo per Sempre’ per il Meyer - Firenze, 21 marzo 2025 - Torna il “Girotondo per Sempre” per una serata di beneficenza all’insegna della solidarietà. Sabato 27 marzo alle 20:45, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e divertimento con la 24esima edizione dello spettacolo “Girotondo per Sempre - Ce la dai una manina?”. L’evento, organizzato dall’Associazione di volontariato Girotondo per Sempre O. 🔗lanazione.it

Firenze, evento di musica e vinili al Mercato Centrale - Firenze, 27 febbraio 2025. Il Mercato Centrale di Firenze si accende di musica e vibrazioni uniche. Venerdì 7 marzo, a partire dalle 17, il primo piano del Mercato si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con un dj set speciale tra le botteghe. Protagonisti della serata saranno i dj Francesco Farfa, DNArt e Stressed.Lo per un viaggio sonoro tra contaminazioni musicali e atmosfere ricercate. Si chiama “180 gr” ed è un progetto musicale che ambisce a dare risalto alla cultura del vinile e della musica mixata, con varie contaminazioni musicali che si riflettono anche nelle location scelte, ... 🔗lanazione.it

Firenze, restaurato il Monumento di Louisa Stolberg a Santa Croce. La donazione della mecenate - Firenze, 26 febbraio 2025 - A pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna è stato presentato oggi, nel complesso monumentale di Santa Croce, il restauro del monumento funebre di una figura femminile davvero fuori dal comune, Louisa Stolberg Gedern (Mons 1752 - Firenze 1824), contessa d’Albany, brillante intellettuale cosmopolita dalle notevoli capacità diplomatiche, che fu moglie dell’ultimo degli Stuart e compagna di Vittorio Alfieri. 🔗lanazione.it

