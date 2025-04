Firenze bus linea 21 | da lunedì 5 il capolinea si sposta in piazza della Libertà

lunedì 5 maggio 2025 il capolinea della linea 21, che collega Querciola (Fiesole) a FirenzeL'articolo Firenze, bus linea 21: da lunedì 5 il capolinea si sposta in piazza della Libertà proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Firenze, bus linea 21: da lunedì 5 il capolinea si sposta in piazza della Libertà Autolinee Toscane informa che da5 maggio 2025 il capo21, che collega Querciola (Fiesole) aL'articolo, bus21: da5 il caposiinproviene daPost. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Firenze, donna tra i binari: stop ai treni sulla linea per Empoli - Firenze, 9 aprile 2025 – Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli che si sono appena conclusi: c’è stato uno stop di mezz’ora alla circolazione, dalle 12,45 alle 13,15, a causa di una persona che girovagava sui binari alle Piagge. Sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. La donna, che era in stato confusionale, è stata bloccata e ricoverata all’ospedale di Careggi. 🔗lanazione.it

Metro Linea 1 chiusa 15-16 marzo, orari e navette bus. Limitata anche Linea 6 - Metro Linea 1 chiusa sabato 15 marzo, dalle ore 14, e domenica 16 marzo tutta la giornata. Istituita la navetta bus sostitutiva M1. Limitazioni sulla metro Linea 6.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Guasto su treno Frecciarossa fermo a Bologna, ritardo di 3 ore: rallentamenti sulla linea AV Bologna-Firenze - Rallentamenti e disagi sulla linea Alta velocità Bologna-Firenze per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Bologna. Il treno Frecciarossa FR 9311, diretto da Torino Porta Nuova (8:40) a Napoli Centrale (15:03), si è bloccato intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 14 febbraio. Il convoglio potrebbe registrare un ritardo fino a 180 minuti. Altri treni hanno ritardi superiori a un'ora.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Autobus linea 21, Querciola-Firenze: il capolinea si sposta in piazza della Libertà; Dal 5 maggio dalla Valle del Mugnone più vicina a Firenze; Autolinee Toscane: orari e modifiche ai bus per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio 2025 a Firenze; Trasporti: dal 5 maggio la Valle del Mugnone più vicina a Firenze. 🔗Cosa riportano altre fonti

Da Fiesole a Firenze, nuovo percorso per la linea di Autolinee Toscane - Dal 5 maggio anche i cittadini del Comune di Fiesole residenti nella Valle del Mugnone potranno muoversi più facilmente a Firenze: entrerà infatti in vigore la nuova linea 21 di Autolinee Toscane che ... 🔗055firenze.it

Tramvia e Bus, nuova mobilità a Firenze: quella Linea spezzata - Le Linee T1 e T2 della Tramvia hanno rivoluzionato il trasporto pubblico nella città di Firenze ed il piano di ... è spiacevole dover aspettare il bus e oltretutto, i bus per uscire da questo ... 🔗nove.firenze.it

Capodanno a Firenze: 5 linee di bus in funzione fino alle 2,30 - Per il primo Capodanno in piazza dopo il Covid tornano la Ztl e la tramvia no stop. Cinque le linee di Autolinee Toscane in servizio fino alle 2.30 e previsto il potenziamento della presenza della ... 🔗nove.firenze.it