Firenze Alta velocità | sopralluogo Regione-Ferrovie nei cantieri Giani | Soddisfatto per avanzamento lavori

Il sopralluogo, informa la Regione in una nota, è stato preceduto da una riunione che si è tenuta a Palazzo Strozzi Sacrati. È la prima volta che la Regione, i vertici del Gruppo FS e delle imprese esecutrici si danno appuntamento per visionare direttamente in maniera approfondita entrambi i cantieri aperti in città

Firenze, stazione caos: gravi ritardi per i treni alta velocità - Firenze, 31 marzo 2025 – Gravi ripercussioni per i viaggiatori in partenza o in arrivo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella: a causa di un guasto che si è verificato nei pressi di Roma Prenestina la circolazione ferroviaria è infatti fortemente rallentata. Intorno alle 10,30 la circolazione risultava in graduale ripresa. I treni alta velocità sono stati deviati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, il che provoca gravi ritardi: Trenitalia informa di un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, ma in realtà il Napoli-Torino, per esempio, ne ha accumulati 180. 🔗lanazione.it

Treni, ritardi fino a 60 minuti sulla linea alta velocità Roma-Firenze - Firenze, 7 marzo 2025 – Pomeriggio difficile per i viaggiatori. Poco dopo le 15 di oggi, 7 marzo, un problema tecnico alla linea nella zona del Valdarno ha provocato rallentamenti e ritardi per la circolazione di treni. I disagi a partire dalle 15.20, si legge sul sito di Trenitalia, hanno interessato la linea Alta Velocità Roma-Firenze. Pronto l'intervento dei tecnici di Rfi. Per fare fronte ai disagi i treni potrebbero essere instradati la linea convenzionale tra Arezzo e Rovezzano, con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, "eccetto i seguenti con un maggior tempo di viaggio ... 🔗lanazione.it

Alta Velocità in tilt: ritardi fino a 3 ore sulla Bologna-Firenze - Alta Velocità completamente in tilt e treni in forte ritardo, in qualche caso anche di ore. È il bilancio dell'ennesima giornata di disagi sulle linee ferroviarie. Stavolta il guasto ha riguardato la Bologna-Firenze dopo “un inconveniente tecnico a un treno” accaduto intorno alle 11 nei pressi di... 🔗bolognatoday.it

